Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الداخلية تفكّك سيارة مفخخة على أوتوستراد المزة في العاصمة دمشق دون تسجيل إصابات أو أضرار (سكاي نيوز)

Lebanon 24
10-11-2025 | 08:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مقتل شخصين بانفجار سيارة مفخخة في قرية العزيزية بريف حلب الشرقي شمال سوريا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
10/11/2025 18:56:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رصدنا محاولة فاشلة لإطلاق قذيفة باتجاه مروحية قتالية فوق مدينة غزة ولم يتم تسجيل أضرار أو إصابات
lebanon 24
10/11/2025 18:56:15 Lebanon 24 Lebanon 24
استهداف سيارة لقوى الأمن الداخلي السوري بعبوة ناسفة في مدينة البوكمال بريف دير الزور (سكاي نيوز)
lebanon 24
10/11/2025 18:56:15 Lebanon 24 Lebanon 24
صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف تحذيرا من هجوم صاروخي (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
10/11/2025 18:56:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:49 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:32 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:28 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:50 | 2025-11-10
11:49 | 2025-11-10
11:36 | 2025-11-10
11:32 | 2025-11-10
11:28 | 2025-11-10
11:18 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24