24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير العدل عادل نصار: وفد الخزانة الاميركية لم يطلب منا القيام بعمل محدد في شأن سلاح حزب الله
Lebanon 24
10-11-2025
|
08:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير العدل عادل نصار يلتقي في هذه الأثناء وفد وزارة الخزانة الأميركية في مكتبه في وزارة العدل
Lebanon 24
وزير العدل عادل نصار يلتقي في هذه الأثناء وفد وزارة الخزانة الأميركية في مكتبه في وزارة العدل
10/11/2025 18:56:30
10/11/2025 18:56:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الحدث: وفد الخزانة الأميركية شدد على نزع سلاح حزب الله أكثر من الإصلاحات المالية
Lebanon 24
الحدث: وفد الخزانة الأميركية شدد على نزع سلاح حزب الله أكثر من الإصلاحات المالية
10/11/2025 18:56:30
10/11/2025 18:56:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العدل عادل نصّار: الجيش سيتصدى لأي توغل إسرائيلي في جنوب لبنان تنفيذا لقرارات الرئيس (الجزيرة)
Lebanon 24
وزير العدل عادل نصّار: الجيش سيتصدى لأي توغل إسرائيلي في جنوب لبنان تنفيذا لقرارات الرئيس (الجزيرة)
10/11/2025 18:56:30
10/11/2025 18:56:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العدل عادل نصار: يوجد احترام متبادل للسيادة بيننا وبين سوريا
Lebanon 24
وزير العدل عادل نصار: يوجد احترام متبادل للسيادة بيننا وبين سوريا
10/11/2025 18:56:30
10/11/2025 18:56:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
نتنياهو: غزة سيتم تجريدها من السلاح سواء "بالطريقة السهلة أم الصعبة"
Lebanon 24
نتنياهو: غزة سيتم تجريدها من السلاح سواء "بالطريقة السهلة أم الصعبة"
11:50 | 2025-11-10
10/11/2025 11:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول في البيت الأبيض: بدء اجتماع ترامب مع الشرع
Lebanon 24
مسؤول في البيت الأبيض: بدء اجتماع ترامب مع الشرع
11:49 | 2025-11-10
10/11/2025 11:49:17
Lebanon 24
Lebanon 24
كندا والنرويج وأستراليا ودول أخرى في بيان: نندد بجميع الفظائع في السودان ونطالب بوقف العنف فورا
Lebanon 24
كندا والنرويج وأستراليا ودول أخرى في بيان: نندد بجميع الفظائع في السودان ونطالب بوقف العنف فورا
11:36 | 2025-11-10
10/11/2025 11:36:42
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الأميركية لفوكس نيوز: الرئيس ترامب أوضح أن إلغاء العقوبات يتعلق بمنح سوريا فرصة للعظمة
Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الأميركية لفوكس نيوز: الرئيس ترامب أوضح أن إلغاء العقوبات يتعلق بمنح سوريا فرصة للعظمة
11:32 | 2025-11-10
10/11/2025 11:32:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أ ب عن مصدر مطلع: كوشنر يقود المحادثات لتأمين ممر آمن لـ١٥٠ إلى ٢٠٠ مقاتل محاصر من حماس مقابل تسليم أسلحتهم
Lebanon 24
أ ب عن مصدر مطلع: كوشنر يقود المحادثات لتأمين ممر آمن لـ١٥٠ إلى ٢٠٠ مقاتل محاصر من حماس مقابل تسليم أسلحتهم
11:28 | 2025-11-10
10/11/2025 11:28:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيراً أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. أمطار طوفانية وثلوج كثيفة في هذا الموعد
00:30 | 2025-11-10
10/11/2025 12:30:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مكانٌ لاحتجاز مقاتلي "حزب الله".. تقريرٌ يكشف فظائع سجون إسرائيل!
Lebanon 24
مكانٌ لاحتجاز مقاتلي "حزب الله".. تقريرٌ يكشف فظائع سجون إسرائيل!
12:00 | 2025-11-09
09/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ عن "الاغتيالات" في لبنان.. صحيفة إسرائيلية تتحدث
Lebanon 24
كلامٌ عن "الاغتيالات" في لبنان.. صحيفة إسرائيلية تتحدث
15:00 | 2025-11-09
09/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"طبول الحرب" تُقرع في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تتحدث
Lebanon 24
"طبول الحرب" تُقرع في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تتحدث
04:42 | 2025-11-10
10/11/2025 04:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تزامناً مع الغارات الإسرائيليّة على الجنوب والبقاع.. ماذا تشهد أجواء الضاحية الجنوبية؟
Lebanon 24
تزامناً مع الغارات الإسرائيليّة على الجنوب والبقاع.. ماذا تشهد أجواء الضاحية الجنوبية؟
07:36 | 2025-11-10
10/11/2025 07:36:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:50 | 2025-11-10
نتنياهو: غزة سيتم تجريدها من السلاح سواء "بالطريقة السهلة أم الصعبة"
11:49 | 2025-11-10
مسؤول في البيت الأبيض: بدء اجتماع ترامب مع الشرع
11:36 | 2025-11-10
كندا والنرويج وأستراليا ودول أخرى في بيان: نندد بجميع الفظائع في السودان ونطالب بوقف العنف فورا
11:32 | 2025-11-10
المتحدث باسم الخارجية الأميركية لفوكس نيوز: الرئيس ترامب أوضح أن إلغاء العقوبات يتعلق بمنح سوريا فرصة للعظمة
11:28 | 2025-11-10
أ ب عن مصدر مطلع: كوشنر يقود المحادثات لتأمين ممر آمن لـ١٥٠ إلى ٢٠٠ مقاتل محاصر من حماس مقابل تسليم أسلحتهم
11:18 | 2025-11-10
المتحدث باسم الخارجية الأميركية لفوكس نيوز: عندما نمنح سوريا فرصة للعظمة فإننا نتحدث عن سلام وازدهار أوسع
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
10/11/2025 18:56:30
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
10/11/2025 18:56:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
10/11/2025 18:56:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24