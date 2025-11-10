Advertisement

"رويترز" عن وزير الداخلية الهندي: انفجار نيودلهي ناتج عن سيارة ونواصل التحقيق والبحث في جميع الاحتمالات

Lebanon 24
10-11-2025 | 11:01
