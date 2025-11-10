Advertisement

أخبار عاجلة

كندا والنرويج وأستراليا ودول أخرى في بيان: نندد بجميع الفظائع في السودان ونطالب بوقف العنف فورا

Lebanon 24
10-11-2025 | 11:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأفريقي: نندد بالفظاعات وجرائم الحرب المفترضة بالفاشر في السودان
lebanon 24
11/11/2025 03:37:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان مشترك: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى تعرض المساعدة في علاج مرضى غزة بالضفة الغربية
lebanon 24
11/11/2025 03:37:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للعنف في السودان وتحذر من استهداف المدنيين
lebanon 24
11/11/2025 03:37:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رسميًا... كندا وأستراليا وبريطانيا تعترف بدولة فلسطين
lebanon 24
11/11/2025 03:37:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:56 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:55 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:39 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:36 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:35 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:56 | 2025-11-10
18:55 | 2025-11-10
18:39 | 2025-11-10
18:36 | 2025-11-10
18:35 | 2025-11-10
18:34 | 2025-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24