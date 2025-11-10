Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الأمن القومي المتطرّف إيتمار بن غفير يقوم بتوزيع الحلوى عقب تمرير قانون "إعدام الأسرى" في الكنيست بالقراءة الأولى

Lebanon 24
10-11-2025 | 17:03
مواضيع ذات صلة
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين
lebanon 24
11/11/2025 03:42:34 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين سيطرح اليوم أمام الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة الأولى
lebanon 24
11/11/2025 03:42:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: لجنة الأمن القومي بالكنيست تقر مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين
lebanon 24
11/11/2025 03:42:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: لجنة الأمن القومي بالكنيست تصوت على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين
lebanon 24
11/11/2025 03:42:34 Lebanon 24 Lebanon 24
