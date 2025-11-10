24
بيروت
22
طرابلس
22
صور
23
جبيل
23
صيدا
24
جونية
17
النبطية
16
زحلة
16
بعلبك
6
بشري
17
بيت الدين
21
كفردبيان
التلفزيون الرسمي: بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية
Lebanon 24
10-11-2025
|
23:01
مواضيع ذات صلة
انطلاق التصويت العام في الانتخابات البرلمانية العراقية
Lebanon 24
انطلاق التصويت العام في الانتخابات البرلمانية العراقية
11/11/2025 08:06:17
11/11/2025 08:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
انطلاق عملية التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية بعموم المحافظات العراقية
Lebanon 24
انطلاق عملية التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية بعموم المحافظات العراقية
11/11/2025 08:06:17
11/11/2025 08:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء التصويت الخاص للقوات الأمنية والنازحين استعدادًا للانتخابات البرلمانية في العراق
Lebanon 24
بدء التصويت الخاص للقوات الأمنية والنازحين استعدادًا للانتخابات البرلمانية في العراق
11/11/2025 08:06:17
11/11/2025 08:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يجدد موقفه بمقاطعة الانتخابات العراقية البرلمانية المقبلة
Lebanon 24
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يجدد موقفه بمقاطعة الانتخابات العراقية البرلمانية المقبلة
11/11/2025 08:06:17
11/11/2025 08:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء العراقية عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات: لم نصدر أي قرارات جديدة تخص استبعاد المرشحين
Lebanon 24
وكالة الأنباء العراقية عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات: لم نصدر أي قرارات جديدة تخص استبعاد المرشحين
00:53 | 2025-11-11
11/11/2025 12:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ريا نوفوستي عن الأمن الفيدرالي الروسي: كييف حاولت تجنيد طيارين روسيين ووعدتهما بـ3 ملايين دولار مقابل اختطاف المقاتلة "ميغ-31"
Lebanon 24
ريا نوفوستي عن الأمن الفيدرالي الروسي: كييف حاولت تجنيد طيارين روسيين ووعدتهما بـ3 ملايين دولار مقابل اختطاف المقاتلة "ميغ-31"
00:53 | 2025-11-11
11/11/2025 12:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فايننشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يؤسس وحدة استخباراتية جديدة تحت قيادة أورسولا فون دير لاين
Lebanon 24
فايننشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يؤسس وحدة استخباراتية جديدة تحت قيادة أورسولا فون دير لاين
00:46 | 2025-11-11
11/11/2025 12:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تاس: جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أحبط عملية لأوكرانيا كانت تهدف لاختطاف طائرة ميغ-31 مع صاروخ كنجال
Lebanon 24
تاس: جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أحبط عملية لأوكرانيا كانت تهدف لاختطاف طائرة ميغ-31 مع صاروخ كنجال
00:33 | 2025-11-11
11/11/2025 12:33:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تاس: الاستخبارات الأوكرانية حاولت تجنيد طيارين روس وعرضت عليهم مبلغ 3 ملايين دولار مقابل تنفيذ العملية
Lebanon 24
تاس: الاستخبارات الأوكرانية حاولت تجنيد طيارين روس وعرضت عليهم مبلغ 3 ملايين دولار مقابل تنفيذ العملية
00:30 | 2025-11-11
11/11/2025 12:30:06
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
Lebanon 24
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
16:00 | 2025-11-10
10/11/2025 04:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
10:34 | 2025-11-10
10/11/2025 10:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
09:01 | 2025-11-10
10/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"طبول الحرب" تُقرع في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تتحدث
Lebanon 24
"طبول الحرب" تُقرع في لبنان.. صحيفة إسرائيليّة تتحدث
04:42 | 2025-11-10
10/11/2025 04:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
13:58 | 2025-11-10
10/11/2025 01:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
00:53 | 2025-11-11
وكالة الأنباء العراقية عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات: لم نصدر أي قرارات جديدة تخص استبعاد المرشحين
00:53 | 2025-11-11
ريا نوفوستي عن الأمن الفيدرالي الروسي: كييف حاولت تجنيد طيارين روسيين ووعدتهما بـ3 ملايين دولار مقابل اختطاف المقاتلة "ميغ-31"
00:46 | 2025-11-11
فايننشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يؤسس وحدة استخباراتية جديدة تحت قيادة أورسولا فون دير لاين
00:33 | 2025-11-11
تاس: جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أحبط عملية لأوكرانيا كانت تهدف لاختطاف طائرة ميغ-31 مع صاروخ كنجال
00:30 | 2025-11-11
تاس: الاستخبارات الأوكرانية حاولت تجنيد طيارين روس وعرضت عليهم مبلغ 3 ملايين دولار مقابل تنفيذ العملية
00:29 | 2025-11-11
هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي: على إسرائيل السعي للإطاحة بالنظام الإيراني قبل نهاية ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
11/11/2025 08:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
11/11/2025 08:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
11/11/2025 08:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
