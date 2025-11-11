Advertisement

أخبار عاجلة

تاس: جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أحبط عملية لأوكرانيا كانت تهدف لاختطاف طائرة ميغ-31 مع صاروخ كنجال

Lebanon 24
11-11-2025 | 00:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ريا نوفوستي عن الأمن الفيدرالي الروسي: كييف حاولت تجنيد طيارين روسيين ووعدتهما بـ3 ملايين دولار مقابل اختطاف المقاتلة "ميغ-31"
lebanon 24
11/11/2025 08:08:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الروسية: إحباط عملية أوكرانية- بريطانية للسيطرة على طائرة "ميج-31" مزودة بصاروخ أسرع من الصوت
lebanon 24
11/11/2025 08:08:22 Lebanon 24 Lebanon 24
في بطرسبورغ.. الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة اغتيال مدير مؤسسة للصناعات الدفاعية
lebanon 24
11/11/2025 08:08:22 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين مجلس الأمن الفيدرالي الروسي: المواجهة الإيرانية الإسرائيلية تهدّد المنطقة بحرب جديدة واسعة النطاق
lebanon 24
11/11/2025 08:08:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:53 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:53 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:46 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:53 | 2025-11-11
00:53 | 2025-11-11
00:46 | 2025-11-11
00:30 | 2025-11-11
00:29 | 2025-11-11
00:28 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24