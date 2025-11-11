Advertisement

رئيسة مجلس النواب البلغاري تجاوبت مع رغبة الرئيس عون ورحبت بمشاركة افتراضية للقضاء اللبناني في استجواب مالك باخرة نيترات الامونيوم

Lebanon 24
11-11-2025 | 03:36
وزير العدل عادل نصار: تواصلنا مع السفير البلغاري بالنسبة لتوقيف صاحب سفينة الأمونيوم (الحدث)
القضاء البلغاري يرجئ النظر في تسليم لبنان مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت (العربية)
بدء المحادثات بين الرئيس عون والرئيس البلغاري رومين راديف في قصر الرئاسة البلغارية وستليها محادثات موسعة بين الجانبين اللبناني والبلغاري
جلسة استجواب تمهيدية.. فضل شاكر أمام القضاء اللبناني
