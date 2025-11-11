Advertisement

رويترز عن مصادر أميركية وأوروبية: الحكومات لا تزال مترددة بشأن إرسال قوات دولية إلى غزة

Lebanon 24
11-11-2025 | 05:36
