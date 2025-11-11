رئيس مجلس إدارة شركة "طيران الشرق الأوسط" محمد الحوت: أعددنا خططًا لمستقبل الشركة تبدأ بإعادة دور بيروت كمركز صيانة لشركات أجنبية وهذا يتطلّب منشآت جديدة

Lebanon 24