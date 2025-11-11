Advertisement

أخبار عاجلة

سلام: الميدل ايست كانت من أوائل الشركات العربية التي تبنّت مفاهيم الإدارة الحديثة وأدخلت التقنيات الجديدة في التدريب والصيانة والخدمات الجوية وأصبحت مع مرور الزمن نموذجا للمؤسسة اللبنانية الحديثة

Lebanon 24
11-11-2025 | 07:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحذيرٌ من جمعيّة "AIA": آلاف المركبات الحديثة خارج تغطية الصّيانة والاستدعاء والمستهلك أوّل الضحايا
lebanon 24
11/11/2025 18:27:09 Lebanon 24 Lebanon 24
عون اطلع من الحوت على أوضاع شركة "الميدل ايست"
lebanon 24
11/11/2025 18:27:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بشرى من رئيس مجلس إدارة "الميدل ايست"... إليكم ما أعلنه للراغبين بالسفر بتكلفة أقلّ
lebanon 24
11/11/2025 18:27:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الروسي: قوات الردع النووي الحديثة في أعلى مستوى وأكثر تطوراً من دول نووية أخرى
lebanon 24
11/11/2025 18:27:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:11 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:10 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:06 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:24 | 2025-11-11
11:12 | 2025-11-11
11:11 | 2025-11-11
11:10 | 2025-11-11
11:06 | 2025-11-11
11:03 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24