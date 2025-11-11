التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد زوق مكايل باتجاه جونية وكثيفة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد وعلى كورنيش بيار الجميل باتجاه الكرنتينا

