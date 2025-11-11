رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني: العراقيون عبروا من خلال الانتخابات التشريعية عن رغبتهم في استمرار نهج بناء الدولة وترسيخ النظام الديمقراطي المُعبِّر عن إرادتهم الدستورية الحرة

Lebanon 24