أخبار عاجلة

"إسرائيل هيوم": صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر أكد في محادثات داخلية أن إعادة إعمار الجانب الغربي لقطاع غزة لن تبدأ قبل نزع سلاح حركة حماس

Lebanon 24
11-11-2025 | 11:24
