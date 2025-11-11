Advertisement

الوكالة الوطنية: مسيرة اسرائيلية تحلق على علو منخفض فوق بلدات برج رحال، بدياس، طيرفلسيه، الحلوسية، وغيرها من بلدات قضاء صور

Lebanon 24
11-11-2025 | 11:45
