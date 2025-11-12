رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت: نتنياهو خضع لبن غفير وقانون عقوبة الإعدام للإرهابيين شعبوي يمكن أن يضر بقدرتنا على إحباط الإرهاب

Lebanon 24