أخبار عاجلة

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت: نتنياهو خضع لبن غفير وقانون عقوبة الإعدام للإرهابيين شعبوي يمكن أن يضر بقدرتنا على إحباط الإرهاب

Lebanon 24
12-11-2025 | 00:51
