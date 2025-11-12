Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع الإسرائيلي يقرر إغلاق إذاعة الجيش بحلول 1 آذار 2026

Lebanon 24
12-11-2025 | 01:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية عن مجلس الصحافة والإعلام: قرار إغلاق إذاعة الجيش غير قانوني وسنعمل ضده
lebanon 24
12/11/2025 12:07:01 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتنياهو أمر بإغلاق معبر اللنبي حتى إشعار آخر بشكل كامل
lebanon 24
12/11/2025 12:07:01 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء العراق: التحالف الذي تقوده واشنطن سيغادر بحلول أيلول 2026
lebanon 24
12/11/2025 12:07:01 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي اغتال عنصرين من حركة "حماس" في قطاع غزة
lebanon 24
12/11/2025 12:07:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:52 | 2025-11-12
04:43 | 2025-11-12
04:43 | 2025-11-12
04:39 | 2025-11-12
04:36 | 2025-11-12
04:27 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24