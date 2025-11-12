Advertisement

أخبار عاجلة

محافظة القدس: 920 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم تحت حماية القوات الإسرائيلية

Lebanon 24
12-11-2025 | 05:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر للجزيرة: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
lebanon 24
12/11/2025 14:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال في ثاني أيام عيد العرش اليهودي
lebanon 24
12/11/2025 14:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظة القدس: نحذر من اقتحامات المستوطنين وبن غفير لباحات المسجد الأقصى ونعتبره لعبا بالنار
lebanon 24
12/11/2025 14:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر للجزيرة: 6939 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال عيد العرش اليهودي بزيادة 24% عن الأعوام السابقة
lebanon 24
12/11/2025 14:32:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:58 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:36 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:30 | 2025-11-12
07:14 | 2025-11-12
06:58 | 2025-11-12
06:55 | 2025-11-12
06:36 | 2025-11-12
06:31 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24