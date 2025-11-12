25
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
10
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
يديعوت أحرونوت عن الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ: تلقيت طلبا رسميا من ترامب بالنظر في العفو عن نتنياهو
Lebanon 24
12-11-2025
|
05:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت: مصلحة السجون الإسرائيلية تلقت أوامر بالإفراج عن أسرى أمنيين ضمن صفقة التبادل
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: مصلحة السجون الإسرائيلية تلقت أوامر بالإفراج عن أسرى أمنيين ضمن صفقة التبادل
12/11/2025 14:33:25
12/11/2025 14:33:25
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مصادر: رئيس الأركان قال لأعضاء الكنيست إن نتنياهو لا يخبرهم بالمراحل المقبلة
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مصادر: رئيس الأركان قال لأعضاء الكنيست إن نتنياهو لا يخبرهم بالمراحل المقبلة
12/11/2025 14:33:25
12/11/2025 14:33:25
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية تقول إن وزراء الليكود وقّعوا على طلب موجه إلى رئيس الدولة هرتسوغ للعفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يُقاضى باتهامات تتعلق بالفساد (سكاي نيوز)
Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية تقول إن وزراء الليكود وقّعوا على طلب موجه إلى رئيس الدولة هرتسوغ للعفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يُقاضى باتهامات تتعلق بالفساد (سكاي نيوز)
12/11/2025 14:33:25
12/11/2025 14:33:25
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: نتنياهو طلب تعليق شهادته أمام المحكمة لتلقي مكالمة هاتفية مهمة
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: نتنياهو طلب تعليق شهادته أمام المحكمة لتلقي مكالمة هاتفية مهمة
12/11/2025 14:33:25
12/11/2025 14:33:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الخارجية الإيرانية: من مصلحتنا أن نتوصل إلى نتيجة من المفاوضات النووية
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: من مصلحتنا أن نتوصل إلى نتيجة من المفاوضات النووية
07:30 | 2025-11-12
12/11/2025 07:30:20
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية: المشكلة المائية في طهران حقيقية وجدية وإذا استمر الوضع الحالي فإن تأمين مياه الشرب سيصبح صعبًا
Lebanon 24
نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية: المشكلة المائية في طهران حقيقية وجدية وإذا استمر الوضع الحالي فإن تأمين مياه الشرب سيصبح صعبًا
07:14 | 2025-11-12
12/11/2025 07:14:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مفوضية الانتخابات: نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات العراقية 56.11%
Lebanon 24
مفوضية الانتخابات: نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات العراقية 56.11%
06:58 | 2025-11-12
12/11/2025 06:58:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي: نعمل على جلب مليون يهودي وتوطينهم في الضفة الغربية بتقديم إعفاءات ضريبية ومنع إقامة دولة فلسطينية
Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي: نعمل على جلب مليون يهودي وتوطينهم في الضفة الغربية بتقديم إعفاءات ضريبية ومنع إقامة دولة فلسطينية
06:55 | 2025-11-12
12/11/2025 06:55:54
Lebanon 24
Lebanon 24
انتهاء اجتماع لجنة "الميكانيزم" في الناقورة
Lebanon 24
انتهاء اجتماع لجنة "الميكانيزم" في الناقورة
06:36 | 2025-11-12
12/11/2025 06:36:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
08:40 | 2025-11-11
11/11/2025 08:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم قوتها.. هزة أرضية تُصيب لبنان وهذا مصدرها (صورة)
Lebanon 24
إليكم قوتها.. هزة أرضية تُصيب لبنان وهذا مصدرها (صورة)
04:40 | 2025-11-12
12/11/2025 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة خطيرة تعود إلى طرقات لبنان
Lebanon 24
ظاهرة خطيرة تعود إلى طرقات لبنان
13:20 | 2025-11-11
11/11/2025 01:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حلّ يُنهي "حرب لبنان".. القصة في اتفاق عمره 76 عاماً
Lebanon 24
حلّ يُنهي "حرب لبنان".. القصة في اتفاق عمره 76 عاماً
11:00 | 2025-11-11
11/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الهزّة الأرضيّة.. لبنانيّون غادروا منازلهم خوفاً من الإرتدادات
Lebanon 24
بسبب الهزّة الأرضيّة.. لبنانيّون غادروا منازلهم خوفاً من الإرتدادات
05:44 | 2025-11-12
12/11/2025 05:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:30 | 2025-11-12
الخارجية الإيرانية: من مصلحتنا أن نتوصل إلى نتيجة من المفاوضات النووية
07:14 | 2025-11-12
نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية: المشكلة المائية في طهران حقيقية وجدية وإذا استمر الوضع الحالي فإن تأمين مياه الشرب سيصبح صعبًا
06:58 | 2025-11-12
مفوضية الانتخابات: نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات العراقية 56.11%
06:55 | 2025-11-12
وزير المالية الإسرائيلي: نعمل على جلب مليون يهودي وتوطينهم في الضفة الغربية بتقديم إعفاءات ضريبية ومنع إقامة دولة فلسطينية
06:36 | 2025-11-12
انتهاء اجتماع لجنة "الميكانيزم" في الناقورة
06:31 | 2025-11-12
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو اعترف أمام المحكمة التي تنظر قضايا فساد بأن رجل الأعمال أرنون ميلشان تبرع بدروس تمثيل لابنه بقيمة 16 ألف دولار
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
12/11/2025 14:33:25
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
12/11/2025 14:33:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
12/11/2025 14:33:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24