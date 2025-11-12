Advertisement

غوتيريش: وجود القوات الإسرائيلية شمال الخط الأزرق وغاراتها على لبنان انتهاك لسيادة لبنان وللقرار 1701

Lebanon 24
12-11-2025 | 10:41
مواضيع ذات صلة
غوتيريش: أجدد مطالبتي لإسرائيل بالانسحاب من المناطق شمال الخط الأزرق ووقف التحليقات فوق الأراضي اللبنانية فورا
المتحدثة باسم قوات اليونيفيل في لبنان: نندد بالغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان التي تنتهك القرار 1701 (الجزيرة)
نواف سلام: لبنان ملتزم باتفاق الطائف والقرار 1701 ومتمسك باستعادة سيادته وبسطها على أراضيه
الجيش: ما قام به العدو خرق سافر للسيادة وللقرار 1701
