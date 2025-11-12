رئيس الأركان الإسرائيلي تعقيباً على هجمات المستوطنين بالضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي لن يتسامح مع ظاهرة أقلية من المجرمين يشوهون سمعة الجمهور الملتزم بالقانون

Lebanon 24