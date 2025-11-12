Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية المصري: القرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن بشأن غزة سيكون شديد الأهمية ولابد من صياغته بعناية

Lebanon 24
12-11-2025 | 11:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس الأمن الدولي يفشل في إصدار قرار بشأن غزة بعد معارضة الولايات المتحدة
lebanon 24
13/11/2025 03:24:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الاستعلامات المصرية: لابد من قرار أممي لمنح الشرعية للقوة الدولية التي ستنتشر بغزة (العربية)
lebanon 24
13/11/2025 03:24:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر دبلوماسي: أعضاء مجلس الأمن يختلفون على مشروع قرار لشطب العقوبات عن الرئيس السوري ووزير داخليته
lebanon 24
13/11/2025 03:24:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي: سنطلع أعضاء مجلس الأمن على مشروع القرار بشأن غزة اليوم
lebanon 24
13/11/2025 03:24:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:39 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:13 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:05 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:51 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:50 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:39 | 2025-11-12
18:13 | 2025-11-12
18:05 | 2025-11-12
17:51 | 2025-11-12
17:50 | 2025-11-12
17:40 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24