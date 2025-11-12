22
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
13
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
7
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
أخبار عاجلة
وزير خارجية إيطاليا: سنقدم حزمة عسكرية جديدة لأوكرانيا ومولدات وتكنولوجيا حديثة لتعويض نقص إمدادات الكهرباء
Lebanon 24
12-11-2025
|
13:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
