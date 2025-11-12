Advertisement

وزير الخارجية الأميركي: نتوقع من الدول الراعية لاتفاق وقف الحرب في غزة الضغط على حماس في الوقت المناسب لتسليم سلاحها

12-11-2025
