Advertisement

أخبار عاجلة

الدفاع الروسية: مسيرات روسية قضت على قوات إنزال أوكرانية كانت تتحرك على طول نهر دنيبرو قرب خيرسون

Lebanon 24
13-11-2025 | 01:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الدفاع الروسية": قواتنا سيطرت على قرية في دنيبرو وقصفت أهدافا عسكرية أوكرانية
lebanon 24
13/11/2025 12:56:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تعلن إحباط إنزال لقوات أوكرانية خاصة في دونيتسك والقضاء على جميع أفرادها
lebanon 24
13/11/2025 12:56:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 64 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل
lebanon 24
13/11/2025 12:56:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 55 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روسية عدة الليلة الماضية
lebanon 24
13/11/2025 12:56:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:17 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:55 | 2025-11-13
05:43 | 2025-11-13
05:17 | 2025-11-13
05:15 | 2025-11-13
05:06 | 2025-11-13
05:04 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24