Advertisement

أخبار عاجلة

السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى يصل إلى لبنان الجمعة على أن يلتقي الرؤساء الثلاثة الإثنين ولا يحمل في هذا اللقاء الأوّل أيّ ردّ إسرائيلي بشأن ملفّ التفاوض مع لبنان (LBCI)

Lebanon 24
13-11-2025 | 01:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميشال عيسى السفير الأميركي الجديد في لبنان يصل إلى بيروت يوم الجمعة (الحدث)
lebanon 24
13/11/2025 12:56:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تحريك ملف التفاوض ينتظر وصول السفير الأميركي..التنسيق "القوّاتي" مع بري يعاكس تصعيد جعجع
lebanon 24
13/11/2025 12:56:08 Lebanon 24 Lebanon 24
حبدر: اتفاق بين الرؤساء الثلاثة على التفاوض مع إسرائيل بتأنٍ
lebanon 24
13/11/2025 12:56:08 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الأميركي الجديد في لبنان: مستقبل لبنان ملك لكل من يؤمن بوحدته
lebanon 24
13/11/2025 12:56:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:17 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:55 | 2025-11-13
05:43 | 2025-11-13
05:17 | 2025-11-13
05:15 | 2025-11-13
05:06 | 2025-11-13
05:04 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24