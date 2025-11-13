Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: لم نتلقَ حتى الآن أي إخطار رسمي بشأن استعادة رفات مختطف الليلة

Lebanon 24
13-11-2025 | 08:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: لم نتلق أي توضيحات من أميركا بشأن التجارب النووية حتى الآن
lebanon 24
13/11/2025 17:48:28 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية : لم تَرِد أي إشارة من الصليب الأحمر حتى الآن بشأن تسليم دفعة جديدة لرفات رهائن إسرائيليين الليلة ومن المحتمل أن تكون غدا
lebanon 24
13/11/2025 17:48:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: روسيا لم تتلقَ حتى الآن أي توضيح من واشنطن بشأن الاختبارات النووية
lebanon 24
13/11/2025 17:48:28 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يحفر المكان الذي يضم رفات المختطف هدار غولدين برفح ولكنه لم يتمكن حتى الآن من الوصول لأن طوله يبلغ مئات الأمتار
lebanon 24
13/11/2025 17:48:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:43 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:35 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:35 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:34 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:45 | 2025-11-13
10:43 | 2025-11-13
10:35 | 2025-11-13
10:35 | 2025-11-13
10:34 | 2025-11-13
10:34 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24