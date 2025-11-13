20
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
9
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مرقص: الموقف السعودي المرتقب مؤشر إيجابي طالما انتظرناه
Lebanon 24
13-11-2025
|
15:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لبنان يطالب بانسحاب اسرائيل من النقاط المحتلة ومؤشرات إيجابية لتنسيق الدعم الدولي للجيش
Lebanon 24
لبنان يطالب بانسحاب اسرائيل من النقاط المحتلة ومؤشرات إيجابية لتنسيق الدعم الدولي للجيش
14/11/2025 01:40:58
14/11/2025 01:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ترشيحات السُّنّة للانتخابات النيابية رهن الموقف السعودي
Lebanon 24
ترشيحات السُّنّة للانتخابات النيابية رهن الموقف السعودي
14/11/2025 01:40:58
14/11/2025 01:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الاعلام بول مرقص: هاجسنا الأول هو إجراء الانتخابات مع اقتراع غير المقيمين والثاني هو وحدة موقف الحكومة والهدف الخروج بموقف موحد
Lebanon 24
وزير الاعلام بول مرقص: هاجسنا الأول هو إجراء الانتخابات مع اقتراع غير المقيمين والثاني هو وحدة موقف الحكومة والهدف الخروج بموقف موحد
14/11/2025 01:40:58
14/11/2025 01:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يحتفل ويرقص "بالعقال" السعودي (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يحتفل ويرقص "بالعقال" السعودي (فيديو)
14/11/2025 01:40:58
14/11/2025 01:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
قوات الاحتلال تداهم عدداً من المنازل خلال اقتحامها بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية
Lebanon 24
قوات الاحتلال تداهم عدداً من المنازل خلال اقتحامها بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية
18:38 | 2025-11-13
13/11/2025 06:38:27
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية في الضفة الغربية
Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية في الضفة الغربية
18:28 | 2025-11-13
13/11/2025 06:28:32
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الفنزويلي في رسالة إلى غوتيريش: ندين المساواة بين فنزويلا والولايات المتحدة كطرفين متساويين في الدعوة إلى خفض التوترات
Lebanon 24
وزير الخارجية الفنزويلي في رسالة إلى غوتيريش: ندين المساواة بين فنزويلا والولايات المتحدة كطرفين متساويين في الدعوة إلى خفض التوترات
18:27 | 2025-11-13
13/11/2025 06:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الفنزويلي: الإدارة الأميركية هي الطرف المعتدي من خلال عسكرة منطقة الكاريبي وتهديد الشعب الفنزويلي
Lebanon 24
وزير الخارجية الفنزويلي: الإدارة الأميركية هي الطرف المعتدي من خلال عسكرة منطقة الكاريبي وتهديد الشعب الفنزويلي
18:25 | 2025-11-13
13/11/2025 06:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس بلدية كييف: وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية تتصدّى لهجوم روسي ضخم على العاصمة
Lebanon 24
رئيس بلدية كييف: وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية تتصدّى لهجوم روسي ضخم على العاصمة
18:07 | 2025-11-13
13/11/2025 06:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
06:28 | 2025-11-13
13/11/2025 06:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب يُثير الجدل.. إليكم السبب
Lebanon 24
مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب يُثير الجدل.. إليكم السبب
04:44 | 2025-11-13
13/11/2025 04:44:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طول انتظار أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. والذروة في هذا الموعد
Lebanon 24
بعد طول انتظار أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. والذروة في هذا الموعد
01:10 | 2025-11-13
13/11/2025 01:10:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال فروع وعمليات صرف جماعية.. موظفو المصارف مُهددون وينتظرون الأسوأ
Lebanon 24
إقفال فروع وعمليات صرف جماعية.. موظفو المصارف مُهددون وينتظرون الأسوأ
09:30 | 2025-11-13
13/11/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير كبير بين "فان" وسيارات
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير كبير بين "فان" وسيارات
12:51 | 2025-11-13
13/11/2025 12:51:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:38 | 2025-11-13
قوات الاحتلال تداهم عدداً من المنازل خلال اقتحامها بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية
18:28 | 2025-11-13
قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية في الضفة الغربية
18:27 | 2025-11-13
وزير الخارجية الفنزويلي في رسالة إلى غوتيريش: ندين المساواة بين فنزويلا والولايات المتحدة كطرفين متساويين في الدعوة إلى خفض التوترات
18:25 | 2025-11-13
وزير الخارجية الفنزويلي: الإدارة الأميركية هي الطرف المعتدي من خلال عسكرة منطقة الكاريبي وتهديد الشعب الفنزويلي
18:07 | 2025-11-13
رئيس بلدية كييف: وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية تتصدّى لهجوم روسي ضخم على العاصمة
18:04 | 2025-11-13
قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية في الضفة الغربية
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
14/11/2025 01:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
14/11/2025 01:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
14/11/2025 01:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24