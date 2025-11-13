Advertisement

أخبار عاجلة

سانا عن مصدر أمني: مجموعات خارجة عن القانون تستهدف بلدات في ريف السويداء بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة

Lebanon 24
13-11-2025 | 16:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء السورية عن مصدر أمني: مجموعات خارجة عن القانون تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة بلدات ولغا وتل الأقرع وتل حديد والمزرعة بريف السويداء
lebanon 24
14/11/2025 01:41:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"سانا": مسلحون يستهدفون بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة تل حديد وتل أقرع بريف السويداء
lebanon 24
14/11/2025 01:41:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"سانا": استهداف حاجز تابع للأمن الداخلي بريف السويداء بقذاف الهاون والرشاشات الثقيلة
lebanon 24
14/11/2025 01:41:25 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ السويداء: مجموعة خارجة عن القانون استهدفت حافلة ركاب على طريق دمشق-السويداء
lebanon 24
14/11/2025 01:41:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:38 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:28 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:27 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:25 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:07 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:38 | 2025-11-13
18:28 | 2025-11-13
18:27 | 2025-11-13
18:25 | 2025-11-13
18:07 | 2025-11-13
18:04 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24