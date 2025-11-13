19
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
8
o
بشري
13
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
أ.ف.ب: الخارجية الصينية تستدعي سفير اليابان للاحتجاج على تصريحات رئيسة وزراء بلاده بشأن تايوان
Lebanon 24
13-11-2025
|
22:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الصينية: على رئيسة وزراء اليابان التراجع عن تصريحاتها بشأن تايوان
Lebanon 24
الخارجية الصينية: على رئيسة وزراء اليابان التراجع عن تصريحاتها بشأن تايوان
14/11/2025 07:46:19
14/11/2025 07:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإسبانية تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي في مدريد للاحتجاج على تصريحات لوزير خارجية إسرائيل
Lebanon 24
الخارجية الإسبانية تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي في مدريد للاحتجاج على تصريحات لوزير خارجية إسرائيل
14/11/2025 07:46:19
14/11/2025 07:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الصينية: الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية أصدروا تصريحات غير مسؤولة ومرفوضة بشأن تايوان التي هي جزء لا يتجزأ من الصين
Lebanon 24
الخارجية الصينية: الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية أصدروا تصريحات غير مسؤولة ومرفوضة بشأن تايوان التي هي جزء لا يتجزأ من الصين
14/11/2025 07:46:19
14/11/2025 07:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الصينية: نعارض تصريحات مسؤولين يابانيين تؤيد استقلال تايوان ونشدد على أنها جزء من أراضينا
Lebanon 24
الخارجية الصينية: نعارض تصريحات مسؤولين يابانيين تؤيد استقلال تايوان ونشدد على أنها جزء من أراضينا
14/11/2025 07:46:19
14/11/2025 07:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد جونية باتجاه ذوق مكايل
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد جونية باتجاه ذوق مكايل
00:25 | 2025-11-14
14/11/2025 12:25:52
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين بينهم طفلان بعد مداهمة منازلهم في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية فجر اليوم (الجزيرة)
Lebanon 24
قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين بينهم طفلان بعد مداهمة منازلهم في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية فجر اليوم (الجزيرة)
00:24 | 2025-11-14
14/11/2025 12:24:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاكم الأوكراني لمقاطعة زابوروجيا: مقتل 4 أشخاص في قصف روسي مكثف على المقاطعة
Lebanon 24
الحاكم الأوكراني لمقاطعة زابوروجيا: مقتل 4 أشخاص في قصف روسي مكثف على المقاطعة
00:23 | 2025-11-14
14/11/2025 12:23:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الصيني يعرب لملك تايلندا عن استعداد بلاده لتعزيز التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين البلدين
Lebanon 24
الرئيس الصيني يعرب لملك تايلندا عن استعداد بلاده لتعزيز التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين البلدين
00:14 | 2025-11-14
14/11/2025 12:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية: تقديرات للجيش بالقضاء على عدد من مسلحي حماس خلال اشتباكات أو في عمليات تدمير الأنفاق في رفح
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية: تقديرات للجيش بالقضاء على عدد من مسلحي حماس خلال اشتباكات أو في عمليات تدمير الأنفاق في رفح
23:55 | 2025-11-13
13/11/2025 11:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
منحة مالية للعسكريين.. هذه تفاصيلها
06:28 | 2025-11-13
13/11/2025 06:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب يُثير الجدل.. إليكم السبب
Lebanon 24
مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب يُثير الجدل.. إليكم السبب
04:44 | 2025-11-13
13/11/2025 04:44:20
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال فروع وعمليات صرف جماعية.. موظفو المصارف مُهددون وينتظرون الأسوأ
Lebanon 24
إقفال فروع وعمليات صرف جماعية.. موظفو المصارف مُهددون وينتظرون الأسوأ
09:30 | 2025-11-13
13/11/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طول انتظار أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. والذروة في هذا الموعد
Lebanon 24
بعد طول انتظار أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. والذروة في هذا الموعد
01:10 | 2025-11-13
13/11/2025 01:10:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير كبير بين "فان" وسيارات
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير كبير بين "فان" وسيارات
12:51 | 2025-11-13
13/11/2025 12:51:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
00:25 | 2025-11-14
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد جونية باتجاه ذوق مكايل
00:24 | 2025-11-14
قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين بينهم طفلان بعد مداهمة منازلهم في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية فجر اليوم (الجزيرة)
00:23 | 2025-11-14
الحاكم الأوكراني لمقاطعة زابوروجيا: مقتل 4 أشخاص في قصف روسي مكثف على المقاطعة
00:14 | 2025-11-14
الرئيس الصيني يعرب لملك تايلندا عن استعداد بلاده لتعزيز التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين البلدين
23:55 | 2025-11-13
القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية: تقديرات للجيش بالقضاء على عدد من مسلحي حماس خلال اشتباكات أو في عمليات تدمير الأنفاق في رفح
23:36 | 2025-11-13
وكالة تاس عن الدفاع الروسية: وحدات الدفاع الجوي تسقط 216 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
14/11/2025 07:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
14/11/2025 07:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
14/11/2025 07:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24