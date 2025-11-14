Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث: مشروع القرار الأممي الأميركي بشأن غزة يتضمن خطوات تدفع بإقامة دولة فلسطينية

Lebanon 24
14-11-2025 | 00:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت عن مصادر: مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن يتضمن بنودا غير مريحة لإسرائيل منها مسار الدولة الفلسطينية
lebanon 24
14/11/2025 10:22:09 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مصادر: مشروع القرار الأميركي يتضمن بندا يمنع إسرائيل من الاعتراض على أي دولة ستشارك بقوة الاستقرار بغزة
lebanon 24
14/11/2025 10:22:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": التقديرات الأميركية بأن تطلب روسيا والصين تعديلات غلى مشروع القرار بشأن غزة
lebanon 24
14/11/2025 10:22:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي: سنطلع أعضاء مجلس الأمن على مشروع القرار بشأن غزة اليوم
lebanon 24
14/11/2025 10:22:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:11 | 2025-11-14
03:09 | 2025-11-14
02:57 | 2025-11-14
02:37 | 2025-11-14
02:34 | 2025-11-14
02:21 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24