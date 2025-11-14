ميقاتي: نعول على حكمة قيادة الجيش لبسط الاستقرار ومنع الذرائع التي يستخدمها العدو الاسرائيلي لعدم الانسحاب من المواقع الجديدة التي احتلها وتحويل البلدات الجنوبية لاسيما الحدودية إلى منطقة مدمّرة وخالية من السكان

Lebanon 24