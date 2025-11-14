Advertisement

ميقاتي: إذا كان متعذراً التوافق على أي تعديلات يقترحها هذا الفريق او ذاك على قانون الانتخاب فينبغي العمل على إجراء الاستحقاق في موعده بعد التوافق على أي تعديل يراه مجلس النواب مناسباً

Lebanon 24
14-11-2025 | 05:46
