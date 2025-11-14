Advertisement

أخبار عاجلة

أ.ب عن مسؤول في البنتاغون: إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال أثناء عبورها مضيق هرمز يوم الجمعة

Lebanon 24
14-11-2025 | 06:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هجوم أوكراني بالطائرات المسيّرة يشعل ناقلة نفط روسية
lebanon 24
14/11/2025 18:12:36 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة بحرية بريطانية: ناقلة نفط تعرضت لهجوم بمقذوف تسبب في حريق قبالة اليمن
lebanon 24
14/11/2025 18:12:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء فرنسا: اعتقال اثنين من طاقم ناقلة نفط روسية محتجزة
lebanon 24
14/11/2025 18:12:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن الشرطة الإندونيسية: إصابة 54 شخصًا في انفجار بمسجد بالعاصمة جاكرتا أثناء صلاة الجمعة
lebanon 24
14/11/2025 18:12:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:03 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:51 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:49 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:03 | 2025-11-14
10:51 | 2025-11-14
10:49 | 2025-11-14
10:16 | 2025-11-14
09:58 | 2025-11-14
09:56 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24