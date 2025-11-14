Advertisement

رئيس الجمهورية جوزاف عون منوهاً بالموقف السعودي لتعزيز العلاقات التجارية مع لبنان: نحن بانتظار المملكة وحماية لبنان تأتي من محيطه العربي

14-11-2025 | 07:43
السفير السعودي في لبنان خلال مناسبة العيد الوطني السعودي: لطالما تميزت العلاقات السعودية اللبنانية بمحطات مضيئة ومواقف تعبر عن المكانة المميزة التي يحتلها لبنان لدى وجدان المملكة
وزير الخارجية السوري بعد لقائه الرئيس عون: نعمل على بدء علاقات تجارية واستثمارية مع لبنان
رويترز نقلا عن مسؤول سعودي رفيع المستوى: لبنان أظهر كفاءة في الحد من تهريب المخدرات إلى السعودية في الأشهر القليلة الماضية وسنتخذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
وفد سعودي قريباً إلى لبنان "لإعادة العلاقات التجارية بين البلدين"
