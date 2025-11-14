وزارة الدفاع السورية: باشرنا بالتعاون مع وزارة الداخلية التحقيق في ملابسات هذا الاعتداء ونعمل على جمع الأدلة اللازمة وتحديد مسار الصواريخ ومصادر الإطلاق

