وزير الأمن القومي في حكومة العدو إيتمار بن غفير وعشرات المستوطنين يقتحمون منطقة مقبرة الراس جنوب الخليل في الضفة الغربية

Lebanon 24
14-11-2025 | 17:12
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأردنية تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى
lebanon 24
15/11/2025 03:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر للجزيرة: وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى
lebanon 24
15/11/2025 03:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: حان وقت السيادة الآن
lebanon 24
15/11/2025 03:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يدخل المسجد الأقصى في عيد العرش
lebanon 24
15/11/2025 03:49:56 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:55 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:35 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:31 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:29 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:28 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة
lebanon 24
00:38 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في أخبار عاجلة
18:55 | 2025-11-14
18:35 | 2025-11-14
18:31 | 2025-11-14
18:29 | 2025-11-14
18:28 | 2025-11-14
18:22 | 2025-11-14
