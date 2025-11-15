Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز عن مصدر مطلع: ترمب حضر اجتماع يوم الخميس في غرفة العمليات واطلع على عدد من الخيارات

Lebanon 24
15-11-2025 | 00:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يسرائيل هيوم عن مصدر مطلع: ترجيحات بأن تؤجل زيارة الرئيس ترامب إلى إسرائيل إلى يوم الاثنين
lebanon 24
15/11/2025 10:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مصدرين: ويتكوف أطلع المشاركين في الاجتماع على الرسائل الأخيرة من الوسطاء القطريين والمصريين والأتراك
lebanon 24
15/11/2025 10:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة مهر عن مصدر إيراني مطلع: الحديث عن نشوب حرب مجرد "دعاية إعلامية"
lebanon 24
15/11/2025 10:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مصدر مطّلع: الاجتماع مع زيلنسكي كان سيئاً للغاية وترامب لجأ إلى ألفاظ بذيئة مرّات عدّة
lebanon 24
15/11/2025 10:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:03 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:03 | 2025-11-15
02:58 | 2025-11-15
02:57 | 2025-11-15
02:52 | 2025-11-15
02:51 | 2025-11-15
02:48 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24