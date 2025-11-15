Advertisement

التحكم المروري: كل الطرقات الجبلية سالكة باستثناء طريق عيناتا الارز سالكة حاليا امام المركبات ذات الدفع الرباعي

15-11-2025 | 03:37
