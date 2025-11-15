Advertisement

أخبار عاجلة

الجديد: الرئيس برّي سيلتقي السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى يوم الاثنين

Lebanon 24
15-11-2025 | 04:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميشال عيسى السفير الأميركي الجديد في لبنان يصل إلى بيروت يوم الجمعة (الحدث)
lebanon 24
15/11/2025 19:20:13 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى يصل إلى لبنان الجمعة على أن يلتقي الرؤساء الثلاثة الإثنين ولا يحمل في هذا اللقاء الأوّل أيّ ردّ إسرائيلي بشأن ملفّ التفاوض مع لبنان (LBCI)
lebanon 24
15/11/2025 19:20:13 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب سيلتقي الرئيس السوري يوم الاثنين
lebanon 24
15/11/2025 19:20:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رصد لبناني للمقاربات الاميركية الجديدة ولما سيحمله السفير عيسى
lebanon 24
15/11/2025 19:20:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:44 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:38 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:04 | 2025-11-15
11:41 | 2025-11-15
11:36 | 2025-11-15
10:44 | 2025-11-15
10:38 | 2025-11-15
10:22 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24