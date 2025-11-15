الرئاسة الفلسطينية: نناشد العالم والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالضغط على إسرائيل لإدخال البيوت الجاهزة والخيام إلى القطاع في ظل الأحوال الجوية القاسية

Lebanon 24