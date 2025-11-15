Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية السعودية: نرحب بالتوقيع على اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونغو و"حركة 23 مارس"

Lebanon 24
15-11-2025 | 11:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكونغو الديمقراطية وحركة إم 23 توقعان اتفاقية إطارية لإنهاء الاقتتال
lebanon 24
15/11/2025 22:37:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفرنسي: أرحب بالاتفاق الموقّع في الدوحة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة إم23 ونشكر كل الأطراف على روحهم البناءة وقطر على دورها الحاسم
lebanon 24
15/11/2025 22:37:55 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحكومة الأفغانية: انتهاء المفاوضات بين وفدي أفغانستان وباكستان في الدوحة بتوقيع اتفاق ثنائي
lebanon 24
15/11/2025 22:37:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية ماليزيا: ترامب سيشهد توقيع اتفاق سلام بين تايلاند وكمبوديا
lebanon 24
15/11/2025 22:37:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:25 | 2025-11-15
15:25 | 2025-11-15
15:15 | 2025-11-15
15:04 | 2025-11-15
14:49 | 2025-11-15
14:48 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24