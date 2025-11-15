Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 7 الإسرائيلية عن وزيرة الاستيطان: يجب ألا نكتفي بأقل من الأهداف المحددة للحرب وتجنب الخداع بشأن تحقيقها

Lebanon 24
15-11-2025 | 12:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: الحرب في غزة لن تنتهي ولن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافنا
lebanon 24
15/11/2025 22:38:17 Lebanon 24 Lebanon 24
دوجاريك: يجب تجنب أي أعمال من شأنها الإضرار بالمدنيين أو عرقلة العمليات الإنسانية في قطاع غزة
lebanon 24
15/11/2025 22:38:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب لن تتوقف حتى تحقيق جميع أهدافها
lebanon 24
15/11/2025 22:38:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: سنعمل على تحقيق كل أهداف الحرب وسنعيد جثامين جميع المختطفين
lebanon 24
15/11/2025 22:38:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:25 | 2025-11-15
15:25 | 2025-11-15
15:15 | 2025-11-15
15:04 | 2025-11-15
14:49 | 2025-11-15
14:48 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24