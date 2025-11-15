Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: نسعى لتنمية علاقاتنا وتوسيعها مع دول الخليج

Lebanon 24
15-11-2025 | 13:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: قدمنا مقترحاً للتفاوض مع أميركا لكن ويتكوف لم يحضر
lebanon 24
15/11/2025 22:39:24 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: لن نتجه أبداً نحو بناء قنبلة نووية
lebanon 24
15/11/2025 22:39:24 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: لم نتلقَ حتى الآن أي إخطار رسمي بشأن استعادة رفات مختطف الليلة
lebanon 24
15/11/2025 22:39:24 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: الرئيس ترامب سيصل إلى إسرائيل صباح الاثنين وسيتوجه إلى الكنيست فور وصوله
lebanon 24
15/11/2025 22:39:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:25 | 2025-11-15
15:25 | 2025-11-15
15:15 | 2025-11-15
15:04 | 2025-11-15
14:49 | 2025-11-15
14:48 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24