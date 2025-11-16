الراعي في عظة الأحد: كم نحن بحاجة الى لحظة إصغاء بصدق وإلى وقفة مسؤولة هادئة نسمع كلمة لنبني وطناً على الصدق والحقيقة ولبنان يحتاج الى مسؤوولين يعرفون متى يصغون ومتى يتكلمون

