وكالة الأنباء السورية: دمشق تسلم 17 مواطنا لبنانيا إلى السلطات اللبنانية كانوا قد احتُجزوا لدى الأمن بمحافظة طرطوس إثر دخولهم المياه الإقليمية بطريقة غير شرعية

Lebanon 24