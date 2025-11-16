Advertisement

وزير الخارجية الإسرائيلي: نتعرض لحصار سياسي وعسكري ونطلب من أصدقائنا مساعدتنا فيما يتعلق بالأمور الدبلوماسية أما من الناحية العسكرية فقد أثبتنا قدرتنا على قتال دول عدة بمفردنا

Lebanon 24
16-11-2025 | 13:25
وزير الخارجية: الحل الدبلوماسي وليس العسكري هو وحده الكفيل بتحقيق الاستقرار وتثبيت الهدوء جنوبي لبنان
"إسرائيل هيوم": مسؤولون إسرائيليون يعتقدون أنه إذا استمر حزب الله بمحاولات إعادة بناء قواته فقد يُطلب من الجيش الإسرائيلي قريبا شن جولة أخرى من القتال العنيف في لبنان
الخارجية الإسرائيلية: لن نسمح لسفن أسطول الصمود بدخول منطقة قتال نشطة وانتهاك الحصار البحري القانوني
نتنياهو: لا نطلب الإذن بالتحرك من أصدقائنا الأميركيين نحن فقط نخبرهم بخطواتنا
