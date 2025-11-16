Advertisement

أخبار عاجلة

توم فليتشر للعربية: الصورة في الفاشر لا تزال غير واضحة

Lebanon 24
16-11-2025 | 13:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة توم فليتشر وصل إلى شمال دارفور (العربية)
lebanon 24
16/11/2025 21:47:05 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيسف: لا طفل آمنا في الفاشر وقلقون إزاء الصور والتقارير الواردة من المدينة
lebanon 24
16/11/2025 21:47:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر بحكومة دارفور: مصير أكثر من 200 ألف شخص بالفاشر لا يزال مجهولا
lebanon 24
16/11/2025 21:47:05 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الأمم المتحدة: البيت الأبيض دعم زيارة وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إلى قطاع غزة
lebanon 24
16/11/2025 21:47:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2025-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:42 | 2025-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:25 | 2025-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:25 | 2025-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:31 | 2025-11-16
14:10 | 2025-11-16
13:42 | 2025-11-16
13:25 | 2025-11-16
13:25 | 2025-11-16
13:23 | 2025-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24