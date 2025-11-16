18
لجنة التحقيق في أحداث السويداء لسكاي نيوز عربية: السويداء شهدت عديد من الانتهاكات من بينها القتل والتهجير القسري
Lebanon 24
16-11-2025
|
16:50
لجنة التحقيق في أحداث السويداء: نحقق في الانتهاكات المزعومة من جميع الأطراف بشمولية ودقة ودون محاباة
Lebanon 24
لجنة التحقيق في أحداث السويداء: نحقق في الانتهاكات المزعومة من جميع الأطراف بشمولية ودقة ودون محاباة
17/11/2025 01:15:43
17/11/2025 01:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة التحقيق في أحداث السويداء لسكاي نيوز عربية: هدف اللجنة هو إحالة جميع المتورطين في الأحداث للقضاء
Lebanon 24
لجنة التحقيق في أحداث السويداء لسكاي نيوز عربية: هدف اللجنة هو إحالة جميع المتورطين في الأحداث للقضاء
17/11/2025 01:15:43
17/11/2025 01:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة التحقيق في أحداث السويداء لسكاي نيوز عربية: تمديد عمل اللجنة بسبب الرغبة في التوصل لباقي المتورطين
Lebanon 24
لجنة التحقيق في أحداث السويداء لسكاي نيوز عربية: تمديد عمل اللجنة بسبب الرغبة في التوصل لباقي المتورطين
17/11/2025 01:15:43
17/11/2025 01:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة التحقيق في أحداث السويداء: لم يثبت قيام أي مقاتلين أجانب بأي عمل في السويداء
Lebanon 24
لجنة التحقيق في أحداث السويداء: لم يثبت قيام أي مقاتلين أجانب بأي عمل في السويداء
17/11/2025 01:15:43
17/11/2025 01:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خارجية إيران لـ"سي.إن.إن": المواقع النووية تضرّرت بشدّة لكن البرنامج سليم
Lebanon 24
خارجية إيران لـ"سي.إن.إن": المواقع النووية تضرّرت بشدّة لكن البرنامج سليم
17:56 | 2025-11-16
16/11/2025 05:56:33
Lebanon 24
Lebanon 24
طيران الاحتلال يشنّ غارتين تستهدف المناطق الشرقية لمدينة خانيونس
Lebanon 24
طيران الاحتلال يشنّ غارتين تستهدف المناطق الشرقية لمدينة خانيونس
17:47 | 2025-11-16
16/11/2025 05:47:32
Lebanon 24
Lebanon 24
النتائج الأولية لانتخابات تشيلي تشير إلى أن مرشحة اليسار يانيت خارا ومرشح الحزب الجمهوري خوسيه كاست سيخوضان الجولة الثانية
Lebanon 24
النتائج الأولية لانتخابات تشيلي تشير إلى أن مرشحة اليسار يانيت خارا ومرشح الحزب الجمهوري خوسيه كاست سيخوضان الجولة الثانية
17:41 | 2025-11-16
16/11/2025 05:41:28
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تطلق قنابل الإنارة في أجواء بلدة المغير شمال شرق رام الله
Lebanon 24
قوات الاحتلال تطلق قنابل الإنارة في أجواء بلدة المغير شمال شرق رام الله
17:30 | 2025-11-16
16/11/2025 05:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الاحتلال تنفّذ حملة اعتقالات خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل
Lebanon 24
قوات الاحتلال تنفّذ حملة اعتقالات خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل
17:24 | 2025-11-16
16/11/2025 05:24:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
Lebanon 24
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
11:12 | 2025-11-16
16/11/2025 11:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"تعاميم جديدة لمصرف لبنان".. ماذا ستشمل؟
Lebanon 24
"تعاميم جديدة لمصرف لبنان".. ماذا ستشمل؟
01:45 | 2025-11-16
16/11/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن في الوسط الإعلامي… وفاة كاتب وصحافي لبناني (صورة)
Lebanon 24
حزن في الوسط الإعلامي… وفاة كاتب وصحافي لبناني (صورة)
06:48 | 2025-11-16
16/11/2025 06:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشرع في خطر".. تقريرٌ إسرائيليّ يتحدث
Lebanon 24
"الشرع في خطر".. تقريرٌ إسرائيليّ يتحدث
01:15 | 2025-11-16
16/11/2025 01:15:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. إليكم نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
Lebanon 24
بالصورة.. إليكم نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
09:50 | 2025-11-16
16/11/2025 09:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
17:56 | 2025-11-16
خارجية إيران لـ"سي.إن.إن": المواقع النووية تضرّرت بشدّة لكن البرنامج سليم
17:47 | 2025-11-16
طيران الاحتلال يشنّ غارتين تستهدف المناطق الشرقية لمدينة خانيونس
17:41 | 2025-11-16
النتائج الأولية لانتخابات تشيلي تشير إلى أن مرشحة اليسار يانيت خارا ومرشح الحزب الجمهوري خوسيه كاست سيخوضان الجولة الثانية
17:30 | 2025-11-16
قوات الاحتلال تطلق قنابل الإنارة في أجواء بلدة المغير شمال شرق رام الله
17:24 | 2025-11-16
قوات الاحتلال تنفّذ حملة اعتقالات خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل
17:23 | 2025-11-16
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تخزن الأسلحة في دول داعمة لها في ظل اضطرارها لتسليم السلاح وفق المراحل التالية من خطة ترامب
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
17/11/2025 01:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
17/11/2025 01:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
17/11/2025 01:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
