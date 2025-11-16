Advertisement

وسائل إعلام إسرائيلية نقلًا عن مسؤول: يبدو أن الطريق ممهد للموافقة على مشروع القرار الأميركي حول غزة

Lebanon 24
16-11-2025 | 16:51
